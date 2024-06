ROYAL CANIN Kitten Sterilised karma mokra w galaretce dla kociąt do 12 miesiąca życia, sterylizowanych

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy • Delikatna tekstura, odpowiednia dla mlecznych zębów kociąt. Optymalna dla kociąt wielkość kawałków, tekstura i smakowitość. • Rozwój organizmu i kontrola masy ciała. Ograniczona zawartość tłuszczu pomaga zapobiegać rozwojowi nadwagi. • Silny system odpornościowy. Składniki pokarmowe, w tym witaminy C i E, wspierające rozwój układu odpornościowego • Wspieranie mikrobiomu. Prebiotyki i wysokostrawne białka, korzystne dla optymalnej równowagi mikroflory Karma mokra ROYAL CANIN® Sterilised Kitten w galaretce została opracowana specjalnie w celu pokrycia potrzeb pokarmowych wysterylizowanych kociąt w drugim etapie wzrostu. Receptura jest odpowiednia dla kociąt w wieku 6-12 miesięcy, po sterylizacji, które przechodzą okres znacznych zmian fizycznych i behawioralnych. Dostosowana do specyficznych potrzeb kociąt karma ma odpowiednią wielkość kawałków, teksturę i smakowitość. Dieta zawiera też umiarkowaną zawartość tłuszczu, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju nadwagi, a jednocześnie zawiera optymalny poziom białka, wapnia i fosforu dla zdrowego rozwoju kota. Składniki pokarmowe, takie jak witamina C i E, wspomagają rozwój zdrowego układu odpornościowego kocięcia. Wykazano, że takie przeciwutleniacze zwiększają ilość i tempo produkcji przeciwciał po szczepieniu. Dzięki połączeniu korzystnego działania prebiotyków (MOS) oraz białek o najwyższej strawności karma mokra ROYAL CANIN® Sterilised Kitten w galaretce wspomaga optymalną równowagę mikrobioty jelitowej i sprzyja prawidłowemu trawieniu. Karma mokra ROYAL CANIN® Sterilised Kitten w galaretce została opracowana, by zaspokoić apetyt najbardziej wybrednych kotów. Produkt zapewnia wysterylizowanemu kocięciu wzbogacone doznania sensoryczne, wspomaga nawodnienie organizmu i doskonale nadaje się do karmienia mieszanego w połączeniu z karmą suchą ROYAL CANIN®Kitten. Potrzeby pokarmowe kociąt zmieniają się po ukończeniu okresu wzrostu i kiedy kocię po sterylizacji osiąga wiek 12 miesięcy wymaga karmy dostosowanej do potrzeb żywieniowych dorosłego kota. Na tym etapie zaleca się przejście na karmę ROYAL CANIN® Appetite Control Care, dostępną w postaci karmy suchej lub karmy mokrej (kawałki w sosie lub galaretce).

