FCN Light weight care

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Pomaga ograniczyć nadmierny przyrost masy ciała • Pomaga zapewnić uczucie sytości • Pomaga chronić masę mięśniową • Wpływa korzystnie na metabolizm tłuszczy • Udowodniona skuteczność Karma ROYAL CANIN® Light Weight Care to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby ograniczyć nadmierny przyrost masy ciała i wspierać utrzymanie prawidłowej kondycji. Receptura zawierająca unikalną kombinację włókna pokarmowego, pomaga zapewnić kotu uczucie sytości po posiłku. Karma wspiera także utrzymanie optymalnej kondycji u kota. Odpowiedni poziom białka pomaga chronić masę mięśniową kota i sprzyja utrzymaniu prawidłowej kondycji. Karma ROYAL CANIN® Light Weight Care wzbogacona została także w L-karnitynę- aminokwas wpływający korzystnie na metabolizm tłuszczy. ROYAL CANIN® Light Weight Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że ponad 90% kotów otrzymujących tę karmę uzyskało lepszą kondycję ciała w ciągu zaledwie 8 tygodni stosowania. Karma ROYAL CANIN® Light Weight Care dostępna jest także w postaci mokrej o dwóch różnych teksturach: plasterki w sosie i plasterki w galaretce. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

