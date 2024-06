FBN Maine coon Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Zdrowe kości i stawy • Ochrona serca • Zdrowa skóra i sierść • Zdrowie układu moczowego • Specjalnie opracowany krokiet ROYAL CANIN® Maine Coon Adult to karma opracowana specjalnie dla kotów dorosłych- powyżej 15 miesiąca życia, rasy maine coon. Możesz być pewny, że dostarczanie Twojemu kotu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych jest dla nas tak samo ważne, jak dla Ciebie. Koty rasy maine coon, największe z kotów domowych na świecie, są połączeniem imponującej postury z łagodnym charakterem. Mocny kościec i muskularne ciało powodują, że koty tej rasy są trzy razy cięższe od przeciętnego kota. W związku z budową ciała ważna jest ochrona struktur stawowych. Ochronę kości i stawów zapewnia wysoka zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Karma ROYAL CANIN® Maine Coon Adult wzbogacona jest w taurynę oraz kwasy tłuszczowe EPA i DHA (kwasy tłuszczowe omega 3), dzięki czemu sprzyja prawidłowej pracy serca. Koty rasy maine coon charakteryzują się dużą szczęką, co wpływa na sposób pobierania i rozgryzania pokarmu. Unikalny kształt krokieta, dostosowany do wielkości szczęk kota, zachęca do dłuższego rozgryzania karmy, co sprzyja higienie jamy ustnej. Mając na uwadze preferencje żywieniowe kotów, karma ROYAL CANIN® Maine Coon Adult jest dostępna także w formie kawałków w smakowitym sosie. W przypadku żywienia karmą mokrą i suchą należy zapoznać się z tabelą dawkowania, aby dobrać odpowiednią porcję poszczególnych karm.

