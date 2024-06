FBN Maine coon kitten

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Prawidłowy rozwój • Ochrona przewodu pokarmowego • Wzmocnienie naturalnej odporności • Najwyższa strawność • Specjalnie opracowany krokiet ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten to karma opracowana specjalnie dla kociąt rasy maine coon – do 15 miesiąca życia. Odpowiednio dostosowana dieta dba o prawidłowy rozwój kocięcia przez cały okres wzrostu. Układ pokarmowy kocięcia cały czas się rozwija. Dla prawidłowego przebiegu trawienia ważne są białka wysokiej jakości. Karma ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten zawiera wysokostrawne białka L.I.P. oraz prebiotyki sprzyjające równowadze flory bakteryjnej jelit. Układ immunologiczny rozwija się przez cały okres wzrostu. Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy (takich jak witamina E) sprzyja rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu kocięcia. Unikalny kształt i rozmiar krokieta “Malachite 9”, zostały dostosowane do budowy kociąt rasy maine coon, by ułatwić im chwytanie i rozgryzanie karmy.

