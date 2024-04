FBN Norwegian Forrest Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Zdrowa skóra i sierść • Zapobieganie powstawaniu kul włosowych • Idealna masa ciała i ochrona stawów • Ochrona układu moczowego • Specjalnie opracowany krokiet. ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult to karma opracowana specjalnie dla norweskich kotów leśnych powyżej 12 miesiąca życia. Unikalny krokiet, dostosowany do budowy szczęk norweskich kotów leśnych, zachęca do dłuższego rozgryzania, spowalniając tempo jedzenia. Unikalna kompozycja włókna pokarmowego pobudza pasaż jelitowy i zapobiega powstawaniu kul włosowych. Norweskie koty leśne charakteryzują się gęstą sierścią, składającą się z wełnistego podszerstka pokrytego wodoodporną okrywą. Ekskluzywny kompleks składników pokarmowych, zawarty w karmie ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult, pomaga wzmacniać nieprzepuszczalność bariery skórnej oraz sprzyja zdrowiu skóry i pięknej sierści. Odpowiednio opracowana receptura sprzyja utrzymaniu optymalnej masy ciała oraz zdrowiu kości i stawów. Dodatek L-karnityny sprzyja lepszemu wykorzystaniu rezerw tłuszczowych. Unikalny kształt krokieta “Onyx 11”, został dostosowany do budowy kotów rasy norweski leśny, by ułatwić im chwytanie i rozgryzanie karmy, co sprzyja zmniejszeniu tempa jedzenia.

Czytaj więcej