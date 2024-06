FBN Persian Kitten

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Ochrona przewodu pokarmowego • Wzmocnienie naturalnej odporności • Zdrowa skóra i piękna sierść • Specjalnie opracowany krokiet: brachycefaliczna budowa szczęki Wybierając karmę dla kociąt perskich, należy wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne tej rasy. Okres wzrostu, zwłaszcza okres rozwoju układu immunologicznego, wymaga szczególnej uwagi. ROYAL CANIN® Persian Kitten to karma opracowana specjalnie dla kociąt perskich. Rozwiązanie żywieniowe dostosowane do potrzeb kociąt daje lepszy start w dorosłe życie. Układ pokarmowy kociąt rozwija się stopniowo w czasie okresu wzrostu. Karma ROYAL CANIN® Persian Kitten zawiera białka o najwyższej jakości i strawności. Charakteryzuje się także dostosowanym poziomem włókna pokarmowego (w tym psyllium) oraz dodatkiem prebiotyków, które sprzyjają równowadze flory bakteryjnej jelit i zapobiegają powstawaniu biegunek. Receptura sprzyja rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu kocięcia, dzięki zawartemu w karmie kompleksowi opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy (wit. E, C, luteina, tauryna). Dzięki działaniu kwasów tłuszczowych EPA-DHA wzmacniana jest nieprzepuszczalność bariery skórnej, a wybarwienie, połysk i jakości włosa ulegają poprawie. Unikalny krokiet „Ruby 6” o odpowiednim kształcie i teksturze, dostosowany do szczęk kociąt perskich, ułatwia chwytanie i rozgryzanie pokarmu.

