FBN Ragdoll Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Zdrowa skóra i sierść • Ochrona serca • Zdrowe kości i stawy • Ochrona układu moczowego • Specjalnie opracowany krokiet. Koty rasy ragdoll to piękne zwierzęta o urzekających oczach i delikatnej, jedwabistej sierści. Ragdolle to koty towarzyskie, lubią kontakt z człowiekiem, ale nigdy nie są natrętne. Karma ROYAL CANIN® Ragdoll Adult dla kotów dorosłych powyżej 12 miesiąca życia, pomaga utrzymać zdrową skórę i piękną sierść, dzięki wyjątkowej kompozycji składników pokarmowych, w tym aminokwasów, witamin oraz kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Dzięki optymalnej zawartości tauryny, karma wspiera prawidłową pracę serca kota. Ragdolle to duże koty, o mocnym kośćcu, dlatego karma ROYAL CANIN® Ragdoll Adult wzbogacona została w kwasy tłuszczowe EPA i DHA (których źródłem jest olej rybi), które sprzyjają mocnym kościom i ochronie struktur stawowych. Unikalny kształt krokieta “Topaz 10”, został dostosowany do budowy kotów rasy ragdoll, by ułatwić im chwytanie i rozgryzanie karmy.

