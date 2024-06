INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy: · Pobudzenie zmysłu węchu · Doznanie zmysłowe · Instynktowny wybór · Zdrowy układ moczowy Węch jest doskonale rozwiniętym zmysłem u kotów, są one szczególnie wrażliwe na zapach pokarmu. ROYAL CANIN® Sensory Smell kawałki w sosie została opracowana specjalnie, aby stymulować silny węch Twojego kota, jednocześnie wspierając optymalne zdrowie i dobre samopoczucie. Formuła karmy została opracowana tak, aby dopasować optymalny profil makroskładników, co odpowiada naturalnym preferencjom kotów dorosłych. Receptura zawiera również kombinację składników odżywczych, które wspomagają zdrowie układu moczowego dorosłego kota. Aby zaspokoić indywidualne preferencje każdego kota, linia karm ROYAL CANIN® Sensory obejmuje również produkty Sensory Taste i Sensory Feel, każdy z własną atrakcyjną formułą, która pobudza apetyt Twojego kota i zapewnia bogate sensorycznie doznania podczas karmienia. Włącz je do schematu posiłków twojego kota, aby zwiększyć różnorodność i pobudzać jego zmysły! Kombinacja karmy suchej i karmy mokrej wzbogaca codzienne posiłki twojego kota. Karmy mokre Sensory mogą być stosowane łącznie ze wszystkimi karmami suchymi z linii Feline Health Nutrition, jako dodatkowe urozmaicenie diety kota.

Czytaj więcej