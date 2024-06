FHN Sterilised 7+

INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby wspierać zdrowie kotów starszych, sterylizowanych ważne są specyficzne składniki pokarmowe. Karma ROYAL CANIN® Sterilised 7+ została opracowana specjalnie dla kotów powyżej 7 roku życia, sterylizowanych. Karma ROYAL CANIN® Sterilised 7+ wspomaga organizm kota do walki z efektami starzenia, dzięki wzbogaceniu w specyficzne składniki: polifenole z zielonej herbaty, witamina C oraz kwasy tłuszczowe EPA i DHA. Ten kompleks ma niezwykle korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Karma ROYAL CANIN® Sterilised 7+ charakteryzuje się umiarkowanym poziomem tłuszczu. Przestrzeganie zalecanych dziennych dawek sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Karma ROYAL CANIN® Sterilised 7+ charakteryzuje się odpowiednim poziomem fosforu - sprzyja to prawidłowej pracy nerek. Karma ROYAL CANIN® Sterilised 7+ wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.

