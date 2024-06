Sterilised Loaf

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Utrzymanie prawidłowej masy ciała • Ochrona układu moczowego • Wybierane instynktownie Sterylizacja prowadzi do wielu zmian w organizmie kota, dlatego konieczne staje się wprowadzenie odpowiedniej diety, która zapobiegnie rozwojowi otyłości, jak również zapewni składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. ROYAL CANIN® Sterilised w pasztecie to karma opracowana specjalnie dla kotów sterylizowanych. Dzięki umiarkowanemu poziomowi tłuszczu, karma mokra ROYAL CANIN® Sterilised zmniejsza ryzyko rozwoju nadwagi. Karma ROYAL CANIN® Sterilised w pasztecie charakteryzuje się odpowiednim bilansem soli mineralnych. Dzięki temu wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego. Mając na uwadze preferencje żywieniowe kotów, karma ROYAL CANIN® Sterilised jest dostępna także w formie kawałków w sosie oraz formie suchej, w postaci smakowitych krokietów. W przypadku żywienia karmą mokrą i suchą należy zapoznać się z tabelą dawkowania, aby dobrać odpowiednią porcję poszczególnych karm.

Czytaj więcej