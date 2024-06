Ultra Light Gravy

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Obniżona kaloryczność • Utrzymanie masy mięśniowej • Ochrona układu moczowego Utrzymanie odpowiedniej dla rasy i wieku masy ciała jest kluczowe, jednak czasem jest to trudne zadanie do wykonania. Aby utrzymać kota w odpowiedniej kondycji, bez obniżania dawki pokarmowej, należy wybrać karmę dostosowaną do potrzeb pokarmowych zwierzęcia. Karma ROYAL CANIN® Ultra Light w sosie wspomaga osiągnięcie prawidłowej sylwetki, dzięki zmniejszeniu liczby przyjmowanych kalorii o 19%. Receptura wzbogacona została o L-karnitynę, która sprzyja lepszemu wykorzystaniu rezerw tłuszczowych. W przypadku karm dla kotów z tendencją do nadwagi kluczowe jest sprzyjanie utrzymaniu masy mięśniowej oraz optymalny poziom tłuszczu. Karma ROYAL CANIN® Ultra Light w sosie charakteryzuje się wysokim poziomem białek, co sprzyja utrzymaniu masy mięśniowej, jednocześnie zapewniając zredukowaną podaż kalorii, dzięki której możliwe jest utrzymanie prawidłowej sylwetki. Receptura karmy wspiera także prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego kota. Mając na uwadze preferencje żywieniowe kotów, karma ROYAL CANIN® Ultra Light jest dostępna także w formie suchej, w postaci smakowitych krokietów. W przypadku żywienia karmą mokrą i suchą należy zapoznać się z tabelą dawkowania, aby dobrać odpowiednią porcję poszczególnych karm.

