INFORMACJE O PRODUKCIE

Karma ROYAL CANIN® Urinary to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby wspierać optymalne środowisko i zdrowie dróg moczowych. Receptura karmy pomaga utrzymać odpowiedni poziom minerałów i niskie pH moczu, dzięki czemu mocz kota jest bardziej rozcieńczony. ROYAL CANIN® Urinary Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że karma wpływa korzystnie na zdrowie dróg moczowych kotów w ciągu zaledwie 10 dni stosowania. Karma ROYAL CANIN® Urinary Care dostępna jest także w postaci mokrej o dwóch różnych teksturach: plasterki w sosie i w galaretce. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

