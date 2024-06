Claim 3

HEMATURIA DETECTION to granulki do stosowania w kuwecie, służące do wczesnego wykrywania obecności krwi w moczu, która jest objawem większości zaburzeń układu moczowego. Produkt został opracowany we współpracy z lekarzami weterynarii, a jego skuteczność jest potwierdzona klinicznie.HEMATURIA DETECTION to małe, białe granulki do rozprowadzania po żwirku, które zminiają kolor na niebieski, po kontakcie z hemoglobiną w moczu. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii w przypadku zmiany koloru granulek.