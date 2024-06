INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® MATURE CONSULT BALANCE karma sucha, to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów, opracowana w celu zapobiegania nawrotom kamicy struwitowej, dzięki produkcji moczu o niskim lub metastabilnym wysyceniu w odniesieniu do jonów tworzących kamienie struwitowe oraz/lub właściwościom zakwaszającym mocz. ZALECENIA: Przed użyciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Karmę MATURE CONSULT BALANCE w postaci suchej początkowo należy stosować przez okres do 6 miesięcy.

