VHN Cat MF Urinary-Calm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dieta ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Calm została opracowana tak, aby wspomagać ograniczanie czynników ryzyka rozwoju choroby dolnych dróg moczowych (FLUTD): nadwagę, niedostateczne spożycie wody oraz zwiększoną ekspozycję na bodźce środowiskowe. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Calm to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów. Dzięki właściwościom zakwaszającym mocz oraz niskiemu poziomowi magnezu dieta rozpuszcza kamienie struwitowe i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Dieta wskazana jest także w przypadku chorób dolnych dróg moczowych.

