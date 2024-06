VHN Cat MF Urinary - Bladder Comfort Ageing

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O AGEING 7+ + BLADDER COMFORT karma sucha to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów, opracowana w celu rozpuszczania kamieni struwitowych oraz zapobiegania ponownemu ich powstawaniu oraz w przypadku kamicy dolnego odcinka dróg moczowych u kotów. Właściwosci sprzyjąjace powstawaniu moczu nienasyconego struwitem lub właściwości metastabilizujące w odniesieniu do struwitu oraz/lub właściwości zakwaszające mocz. ZALECENIA: Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca sie konsultację z lekarzem weterynarii. Karmę należy stosować przez 5–12 tygodni w celu rozpuszczania kamieni struwitowych oraz początkowo przez okres do 6 miesięcy w celu zapobiegania ponownemu tworzeniu się kamieni struwitowych. Należy zapewnić stały dostep do swieżej wody.

