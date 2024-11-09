Pies rasy airedale terrier

Airedale terriery to psy bardzo czujne, bez skłonności do zachowań agresywnych, mocno zbudowane i nieustraszone. To aktywne, muskularne psy o dużej ekspresji i bardzo przyjaznym usposobieniu.

Psy rasy airedale terrier należą do najbardziej wszechstronnych ras psów na świecie: są wykorzystywane do polowań, jako psy sportowe lub psy towarzyszące. W niektórych krajach często się ich używa jako psów policyjnych.

Źródło: najważniejsze informacje i cechy charakterystyczne zaczerpnięto z wzorców Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, Fédération Cynologique Internationale).