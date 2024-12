Długowłosy puszysty chow chow wymaga oczywiście pielęgnacji, która jednak nie jest przesadnie wymagająca. Psy tej rasy intensywnie linieją, więc należy pamiętać o regularnym wyczesywaniu. Chow chow o długiej sierści wymaga szczotkowania co drugi dzień, aby zapobiec splątaniu włosa; natomiast psom krótkowłosym wystarczy szczotkowanie dwa razy w tygodniu. Zapach u psów tej rasy nie jest intensywny, co może być uznawane za atut. Kąpiele nie muszą być częste, zwykle dwa razy w roku, ale oczywiście również zawsze wtedy, gdy pies się ubrudzi. Psy rasy chow chow nie wymagają szczególnie intensywnej aktywności fizycznej, by zachować dobrą formę. Codzienne ciekawe spacery, w tym bieganie i zabawy, zazwyczaj wystarczą, aby utrzymać dobrą kondycję ciała chow chow. Trzeba jednak zachować ostrożność, bo w cieplejsze dni wysiłek może doprowadzić do niebezpiecznego przegrzania psa. Gęsta sierść i brachycefaliczna budowa utrudniają tym psom regulację termiczną. Cechą typową dla chow chow jest ich powściągliwy sposób bycia. Jeśli dodać do tego sporą dozę niezależności, szkolenie chow chow może być nieco dłuższe. Wszelkie próby nacisku i presji mogą być tu nieskuteczne. Tak subtelne psy jak chow chow wymagają opiekuna, który komunikuje się jasno, jest łagodny i opanowany oraz potrafi zmotywować psa do pracy. Jako nagrodę najlepiej wykorzystać cześć porcji karmy, aby nie przekarmić psa i uniknąć nadmiernego przyrostu masy ciała.