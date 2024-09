Informacje rasie



Nie daj się zwieść arystokratycznemu wizerunkowi: cocker spaniel angielski to pies uroczy, ale i wytrzymały, dobrze przystosowany do przebywania na zewnątrz, ponieważ jest psem myśliwskim. To oddany towarzysz, zawsze chętny na spacer, a nawet długą wędrówkę, bez względu na pogodę. Co jest równie wspaniałe jak długi spacer? Człowiek. Poza domem na kempingu, w trasie czy na kanapie - psy tej rasy uwielbiają być blisko ludzi. Są z natury bardzo wylewne.

Niemniej zawsze pies potrzebuje odpowiedniego szkolenia i socjalizacja. Zacznij już u szczenięcia, a zyskasz wspaniałego towarzysza. To ważne, bo psy tej rasy bywają dość samodzielne, a silny popęd łowiecki może niekiedy utrudniać powrót psa na komendę. Czasem cocker spaniela angielskiego bywa hałaśliwy, ale i tutaj z pomocą przyjdzie nam odpowiedni trening.

Cocker spaniel angielski jest doskonałym aporterem, pierwotnie był wykorzystywany do wypłaszani i przynoszenia zwierzyny. Ten średniej wielkości pies ma silny popęd łowiecki, a chęć wyszukiwania i noszenia przedmiotów bywa często widoczna w codziennych zabawach psa. Poszukiwania i aportowanie zabawek to doskonałe sposoby na odprężenie psa. To bardzo zwinne psy, a ich pełne gracji wysportowane ciało pozwala z łatwością poruszać się nawet w trudnym terenie.