Wybierając karmę dla setera angielskiego, należy uwzględnić wiele czynników: wiek, tryb życia, poziom aktywności, stan fizjologiczny i stan zdrowia, w tym tendencję do chorób lub wrażliwość. Karma dostarcza energii niezbędnej do utrzymania funkcji życiowych organizmu. Kompletna receptura karmy musi zawierać też odpowiednio zbilansowane składniki pokarmowe, aby uniknąć niedoborów lub nadmiaru niekorzystnie wpływających na zdrowie i samopoczucie psa. Czysta i świeża woda musi być dostępna dla psa przez cały czas, co sprzyja również prawidłowej pracy układu moczowego. W gorące dni zabieraj ze sobą wodę na spacery i treningi, dbaj o pojenie psa podczas przerwy w pracy. Podaż energii w karmie wymaga również dostosowania do warunków klimatycznych. Pies przebywający zimą na zewnątrz ma zwiększone zapotrzebowanie na energię. Przedstawione zalecenia dotyczą zwierząt zdrowych. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem weterynarii, ponieważ pies może wymagać specjalnej karmy weterynaryjnej.