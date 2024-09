Buldog francuski to pies odpowiedni nawet dla początkujących opiekunów. Te psy cenią drzemkę u boku opiekuna, ale i aktywną zabawę. Prawidłowa socjalizacji i szkolenie pozwala psom tej rasy czuć się swobodnie w towarzystwie dzieci i dorosłych. Uszy przypominające nietoperzowe i pomarszczony pysk sugerują zrzędliwy charakter, ale jest wręcz przeciwnie: buldogi mają bardzo radosne usposobienie. W ich obecności zawsze coś się ciekawego dzieje: buldogi francuskie są skłonne do figli.

Podstawowy trening posłuszeństwa buldoga francuskiego jest doskonałym pomysłem, pomoże też opiekunowi lepiej komunikować się z psem. Również prawidłowa socjalizacja jest konieczna, ponieważ buldog może być bardzo nieufny wobec obcych. Niewielkie rozmiary buldogów francuskich sprawiają, że potrzebują bardzo dużo zaufania do opiekuna. To nie jest pies obronny ani stróżujący, a ich urocze towarzystwo to najlepsze, co mogą dać człowiekowi.