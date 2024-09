Pies rasy duży gończy anglo-francuski biało-czarny

Odważne i wytrzymałe psy myśliwskie, doskonale przystosowane do pogoni za grubą zwierzyną. Umięśniona sylwetka i mocny kościec wskazują na wyraźne pokrewieństwo z gończym gascon saintongeois.

Populacja tej rasy wynosi około 2000 sztuk, a każdego roku rodzi się około 200 szczeniąt. Wyhodowano je do polowań w sforach składających się na ogół z około dwudziestu psów. W stosunku do ludzi są przyjazne i łagodne. Łatwe do prowadzenia w sforze.

Źródło: najważniejsze informacje i cechy charakterystyczne zaczerpnięto z wzorców Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, Fédération Cynologique Internationale).