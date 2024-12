Pies rasy maremmano-abruzzese

Owczarek z Maremmano i Abruzzów to pies duży, mocno zbudowany, wiejski w stylu, ale jednocześnie majestatyczny i szlachetny.

Psy tej rasy to odważne i czujne stróże, doskonale oceniające sytuację i podejmujące samodzielne decyzje podczas swojej pracy, polegające głównie na pilnowaniu stad zwierząt gospodarskich oraz całego gospodarstwa. Maremmano-abruzzes to pies z natury dumny i nieskory do podporządkowania się, jest jednak bardzo oddany opiekunowi.

Źródło: najważniejsze informacje i cechy charakterystyczne zaczerpnięto z wzorców Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, Fédération Cynologique Internationale).