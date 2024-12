Pies rasy epagneul picard (spaniel pikardyjski)

To francuski spaniel, który powstał jako odpowiedź myśliwych z rejonu delty Sommy na napływ brytyjskich wyżłów na początku XX wieku. Ten łagodny pies jest nadal używany do polowań, ale także dobrze sprawdza się jako przyjazny pies do towarzystwa.

Spaniele pikardyjskie to łatwo poddające się szkoleniu psy o przyjemnym wyrazie, o imponującej a zarazem radosnej postawie. Oficjalny wzorzec opublikowano ponad sto lat temu i od tego czasu rasa ta niewiele się zmieniła.

Źródło: najważniejsze informacje i cechy charakterystyczne zaczerpnięto z wzorców Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI, Fédération Cynologique Internationale).