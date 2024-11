Zalety biegania są dobrze znane: utrzymanie wagi, ujędrnienie mięśni, duża wytrzymałość i poprawa zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Wiele ras jest dobrze przystosowanych do biegania i, tak jak ludzie, psy mogą czerpać z niego korzyści zdrowotne. Bieganie pozwala też zwierzętom i ich opiekunom spędzać razem więcej czasu.

Jest to więc dobra wiadomość, jeśli kochasz zarówno bieganie, jak i psy. Wiele aktywnych ras chętnie spędza czas na świeżym powietrzu. Oczywiście wcześniej należy je odpowiednio wyszkolić. Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać, wybierając psa do wspólnych aktywności. Należy do nich wiek psa, warunki pogodowe i lokalny klimat, nawierzchnia do biegania, chęć trenowania i Twój typowy dystans do przebiegnięcia.



Jeśli na szczycie Twojej listy są wybitnie energiczne psy, pomożemy Ci znaleźć najodpowiedniejszego towarzysza.