Wskazówka 1: Na początek warto zasięgnąć porady lekarza weterynarii lub sprzedawcy w sklepie zoologicznym

Obecnie na rynku jest wiele karm dla psów przeznaczonych specjalnie na konkretny etap życia czy dostosowane do szczególnych wymagań czy wrażliwości zdrowotnych. Zanim wprowadzisz karmienie mieszane, porozmawiaj z lekarzem weterynarii na temat doboru właściwego produktu. Karma musi być dostosowana wieku i potrzeb zdrowotnych psa, a podawane dawki odpowiednie do zapotrzebowania energetycznego zwierzęcia.

Wskazówka 2: Dokładnie kontroluj porcje karmy

Karmy dla psów typu superpremium mają bardzo szczegółowe i precyzyjne tabele dawkowania, a porcje są dostosowane do wielkości i aktywności danego psa. Karmy mokre i karmy suche znacznie się różnią pod wieloma względami. Karma mokra jest mniej skoncentrowana: w przeliczeniu na gram zawiera mniej kalorii niż karma sucha. Dlatego wprowadzanie karmienia mieszanego wymaga przeliczenia i nie będzie to więc po prostu zamiana kubka karmy suchej na kubek karmy mokrej. Na opakowaniach karm typu superpremium powinny zawsze znajdować się table dawkowania dostosowane do karmienia mieszanego. W razie wątpliwości zapytaj sprzedawcę lub producenta o zalecane porcje, które pozwolą utrzymać prawidłową masę ciała twojego psa.

Wskazówka 3: Wprowadzaj zmiany stopniowo

Czasem opiekunom się wydaje, że ich pies może bez ryzyka zjeść cokolwiek, jednak w rzeczywistości przewód pokarmowy psa bywa bardzo wrażliwy. Dlatego wszelkie zmiany w diecie psa należy zawsze wprowadzać stopniowo przez kilka dni. To pozwala organizmowi psa dostosować się do trawienia nowej karmy. Najlepiej pierwszego dnia dodać tylko niewielką ilość nowej karmy do dotychczasowej diety i stopniowo zwiększać proporcję nowej karmy względem dotychczasowej przez około siedem dni, aż do całkowitego zastąpienia.

Wskazówka 4: Niekoniecznie wszystko razem

Nie trzeba podawać jednocześnie karm suchej i mokrej w jednym posiłku czy nawet zmieszane w misce. Karmę suchą i karmę mokrą można podawać o innych porach. Jedną z zalet karmy suchej jest trwałość - nie psuje się tak łatwo jak mokra i ma mniej intensywny zapach. Można więc ją zostawić na cały dzień, jeśli pies woli podjadać niż od razu zjeść całą porcję karmy. Wtedy karmę mokrą można podać psu przykładowo na kolację dopiero wieczorem.

Wskazówka 5: Stały dostęp do wody

Z pewnością stosowanie karmienia mieszanego u psów (czyli podawanie karmy mokrej i karmy suchej) ma wiele zalet. Należy do nich wspomaganie nawodnienia organizmu, dzięki podawaniu karmy mokrej Oczywiście to tylko działanie uzupełniające. Dlatego zawsze zwierzę musi mieć nieograniczony dostęp do świeżej wody pitnej. Miski czy inne pojemniki muszą być utrzymywane w czystości i powinny być ustawione w cieniu, aby zapobiec nagrzewaniu wody. Powinno ich być kilka, aby zwierzę nie zostało pozbawione wody pod nieobecność opiekuna, w razie na przykład przewrócenia czy zanieczyszczenia miski. Niektóre psy mają zwyczaj zanurzania brudnych łap w wodzie, albo obficie się ślinią.