Pierwszym krokiem do rozpoznania, czy twój pies jest chory lub cierpi na problemy z układem moczowym, jest zrozumienie objawów. Każdy pies jest inny, ale jeśli widzisz, że twój pies wykazuje jeden z tych typowych objawów, koniecznie odwiedź lekarza weterynarii.

Objawy i przyczyny i kamicy moczowej u psów

Blisko 20% wszystkich problemów z układem moczowym zgłaszanych lekarzom weterynarii jest diagnozowanych jako kamica moczowa, znana również jako powstawanie „kamieni” w pęcherzu moczowym lub drogach moczowych. Kamienie te są nagromadzeniem różnych minerałów, które są obecne w moczu psa; jeśli stężenie minerałów jest zbyt duże, ich organizm stara się ich pozbyć i zaczynają się krystalizować.

Jeśli pies cierpi na kamicę moczową, może mieć trudności z oddawaniem moczu lub odczuwać ból podczas oddawania moczu, ponieważ kamień blokuje ich drogi moczowe. Niektóre psy są bardziej podatne na kamicę moczową, takie jak mniejsze rasy; mają mniejszą objętość moczu i rzadziej go oddają, co oznacza, że stężenie substancji chemicznych jest wyższe. Jest to również bardziej powszechne u dojrzałych osobników i samców.

Leczenie psów z kamicą moczową

W zależności od nasilenia problemu lekarz weterynarii może podjąć decyzję o usunięciu kamienia chirurgicznie, aby uwolnić psa od dalszych dolegliwości. Jednak aby pomóc w rozpuszczeniu kamieni i zapobiec dalszemu ich powstawaniu często stosuje się zmianę diety i trybu życia.

Dieta o wysokiej wilgotności — taka jak karma mokra — pomaga rozcieńczać mocz psa i zapobiega gromadzeniu się minerałów. Należy też zachęcać psa do picia dużej ilości wody i często go wyprowadzać. Specjalistyczna dieta może również pomóc w zmianie poziomu pH moczu psa i zapobiec powstawaniu pewnych rodzajów kamieni.