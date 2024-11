Proces starzenia jest procesem postępującym, a jego pierwsze objawy mogą być przez opiekuna niezauważone. Istnieje wiele objawów, które mogą wskazywać na rozpoczynający się proces starzenia, a także wiele zmian, które pojawiają się u starszych zwierząt.

Starsze psy

Starzenie to naturalny, złożony proces, w którym dochodzi do zmian w przebiegu różnych procesów metabolicznych, a także zwiększa się ryzyko rozwoju wielu schorzeń. Pomimo, że proces starzenia jest nieodwracalny i postępujący, istnieją sposoby umożliwiające jego spowolnienie. Podstawowym celem jest zapobieganie lub opóźnienie rozwoju choroby, wczesne jej rozpoznanie oraz jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego postępowania tak, aby jak najdłużej zapewnić psu zdrowie. Profilaktyka jest najlepszym sposobem działania.

Kiedy rozpoczyna się proces starzenia u psa?

Wiek to liczba, a nie stan zdrowia. Dojrzałość i starość to umowne pojęcia zdefiniowane na podstawie średniej długości życia. Dojrzały pies to ten, który przekroczył połowę swojej zakładanej długości życia. Pies stary ma za sobą trzy czwarte tej zakładanej długości. Psy różnych rozmiarów nie starzeją się oczywiście w ten sam sposób, ani w jednakowym tempie. Przedstawiciele ras małych żyją dłużej i starzeją się wolniej.

Duże psy z kolei później dojrzewają, szybciej też pojawiają się też u nich oznaki starzenia. To oczywiste zatem, że zróżnicowane są także ich potrzeby.

Wpływ procesu starzenia na organizm psa

Starzenie się jest naturalnym procesem, który wpływa na cały organizm. Podlegają mu bez wyjątku wszystkie narządy i układy. Oznacza to, że rozwój danej choroby może zostać spowodowany podatnością lub predyspozycjami konkretnego narządu. Dzięki zrozumieniu mechanizmów rządzących procesem starzenia możemy z powodzeniem opóźniać jego efekty.

Rozrost tkanki tłuszczowej

Wraz z wiekiem psy mogą przybierać na wadze. Tkanka tłuszczowa rozrasta się kosztem masy mięśniowej. Znaczna utrata masy mięśniowej odbija się na ogólnej sprawności zwierzęcia. Oszczędzając energię pies staje się mniej ruchliwy. W rezultacie przybiera na wadze tracąc jeszcze więcej masy mięśniowej, i tak koło się zamyka. Otyłość jest bardzo niebezpieczna i dlatego tak istotne jest kontrolowanie wagi psa. Równie ważne jest by ulżyć zwierzęciu w przypadku wszelkich dolegliwości bólowych, które mogłyby uniemożliwiać mu zażywanie normalnej aktywności fizycznej.