Wymioty i zwracanie pokarmu u psa

Niektóre problemy trawienne mogą prowadzić do zwracania pokarmu (tzw. regurgitacji) lub do wymiotów, przy czym są to dwie różne czynności organizmu spowodowane różnymi czynnikami.

Regurgitacja jest biernym wstecznym wyrzutem zawartości przełyku, który może nastąpić tuż po spożyciu pokarmu i skutkuje jego „ulaniem” w niestrawionej postaci. Może jej towarzyszyć ból w trakcie przełykania. Wymioty to wielofazowy aktywny, sterowany przez układ nerwowy odruch wstecznego opróżniania żołądka z treści pokarmowej. Towarzyszą im nudności, skurcze żołądka i ślinotok. Objawy te są najczęściej związane z problemami trawiennymi, takimi jak zaburzenia połykania, a także innymi problemami natury żołądkowo-jelitowej.

Wygląd i zachowanie psa

Oprócz biegunek, zaparć, wymiotów i zwracania pokarmu na problemy trawienne u psa mogą wskazywać również zmiany w jego zachowaniu i wyglądzie. Przewlekłe problemy trawienne mogą powodować na przykład niezdolność do wchłaniania wszystkich składników pokarmowych potrzebnych organizmowi, co prowadzi do utraty masy ciała oraz wysychania, matowienia i łamania się sierści.

Wahania apetytu połączone ze wzdęciami i dyskomfortem w jamie brzusznej mogą oznaczać schorzenia jelita cienkiego, a jeśli pies często miewa wiele takich objawów, może to świadczyć o przewlekłych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych.

Poznanie nawyków psa związanych z jedzeniem i funkcji jego organizmu jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania choroby układu pokarmowego. Jeśli zachowanie psa znacząco się zmieniło, w tym pojawiły się wymioty, zaparcia lub biegunka, należy odwiedzić lekarza weterynarii, aby mógł on zalecić najlepsze możliwe postępowanie.