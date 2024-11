Masa ciała psa zmienia się w trakcie jego życia, w zależności od wieku, rasy, tego, czy jest wykastrowany, i ogólnego stanu zdrowia. Jeśli zauważysz, że Twój pies nagle i nieoczekiwanie zaczął tracić na wadze, może to być objaw poważnego zaburzenia.

Nie każda nagła utrata masy ciała jest spowodowana przewlekłą chorobą, dlatego należy jak najszybciej porozmawiać z lekarzem weterynarii, aby ustalić, na czym polega problem i jakie leczenie jest dostępne dla psa.

Choroby układu pokarmowego u psów

Utrata masy ciała może być znakiem, że pies cierpi na jedną z wielu możliwych chorób układu pokarmowego, które mogą wpływać na jego żołądek i jelita. Inne objawy, na które należy zwrócić uwagę, to przewlekła biegunka lub zaparcia, wymioty, odwodnienie i apatia. Kiedy pies cierpi z powodu problemów układu pokarmowego, może stracić apetyt i zacząć tracić na wadze, ponieważ trawienie pokarmu powoduje u niego dyskomfort.

Przewlekła niewydolność nerek u psów

Przewlekła niewydolność nerek to poważny i powszechny problem, który występuje u 2% do 5% wszystkich psów. Jest to stan, w którym nerki psa przestają działać skutecznie i nie są w stanie wykonywać funkcji wydalniczych lub metabolicznych. Średni wiek, w którym ta choroba zostaje zdiagnozowana, to sześć i pół roku, więc często dotyka starszych psów. Oprócz utraty masy ciała możesz zauważyć, że pies jest apatyczny, słaby i cierpi na wymioty lub biegunkę.

Przełyk olbrzymi u psów

Utrata masy ciała jest wtórnym objawem stanu zwanego przełykiem olbrzymim, który uniemożliwia psu pełne trawienie i wchłanianie pokarmu. Przełyk psów z tą chorobą puchnie, powiększa się i zaczyna źle funkcjonować, ponieważ nie transportuje już skutecznie pokarmu do żołądka.