INFORMACJE O PRODUKCIE

• Idealna masa mięśniowa • Zdrowa praca serca • Kompleks przeciwutleniaczy • Specjalnie opracowany krokiet: brachycefaliczna budowa Boksery to psy pewne siebie, radosne i inteligentne. Charakteryzują się niezwykle atletyczną budową ciała. Ponieważ każda rasa psów ma swoje wyjątkowe potrzeby żywieniowe, należy wybrać karmę, która pomoże im utrzymać zdrowie oraz idealną kondycję. Karma ROYAL CANIN® Boxer Adult została opracowana specjalnie dla dorosłych psów, powyżej 15 miesiąca życia, rasy bokser. Psy rasy bokser znane są z zamiłowania do ruchu i wszelkich aktywności. Dlatego potrzebują diety, która pokryje ich wysokie potrzeby żywieniowe. Receptura karmy ROYAL CANIN® Boxer Adult charakteryzuje się odpowiednio dostosowanym poziomem białka, co sprzyja utrzymaniu masy mięśniowej, a także dodatkiem L-karnityny. Ponadto karma ROYAL CANIN® Boxer Adult zawiera taurynę oraz kwasy tłuszczowe EPA i DHA, co sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu serca. Opatentowany kompleks przeciwutleniaczy wspomaga ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników. Krokiety karmy ROYAL CANIN® Boxer Adult zostały opracowane specjalnie dla psów rasy bokser, aby ułatwić im chwytanie karmy oraz zachęcać je do dłuższego rozgryzania pokarmu.

