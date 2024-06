INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Wspomaganie układu odpornościowego • Rozwój mięśni • Zdrowe trawienie • Specjalnie opracowany krokiet Karma ROYAL CANIN® Boxer Puppy opracowana została specjalnie dla szczeniąt rasy bokser do 15 miesiąca życia, sprzyja naturalnym mechanizmom obronnym psa dzięki unikalnemu, opatentowanemu kompleksowi przeciwutleniaczy, zawierającemu witaminę E. *France, patent No EP1146870. Dla szczenięcia rasy boxer okres wzrostu to to newralgiczny moment w rozwoju, dlatego ważne jest aby otrzymał odpowiednio dobraną karmę. Karma sprzyja rozwojowi masy mięśniowej dzięki odpowiedniej zawartości białka. Receptura zawiera również L-karnitynę. Odpowiednio dobrana kombinacja składników pokarmowych: wysokiej jakości białka (L.I.P.*) oraz prebiotyków (FOS) wspomaga zdrowie przewodu pokarmowego oraz równowagę flory bakteryjnej jelit, co zapewnia odpowiednią jakość kału. *Białka wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność Specjalnie opracowany krokiet ułatwia szczeniętom rasy bokser chwytanie karmy i zachęca do rozgryzania. ROYAL CANIN® Boxer Puppy zawiera również opatentowany kompleks antyoksydantów, w tym witaminę E, który wspomaga naturalna odporność szczenięcia. Kombinacja składników pokarmowych: wysokiej jakości białka (L.I.P.*) oraz prebiotyków (FOS) wspomaga zdrowie przewodu pokarmowego oraz równowagę flory bakteryjnej jelit, co zapewnia odpowiednią jakość kału. *Białka wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność

