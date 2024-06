INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Redukcja zapachu odchodów • Zdrowa skóra • Zdrowie kości i stawy • Specjalnie opracowany krokiet: brachycefaliczna budowa Karma ROYAL CANIN® Bulldog Adult została opracowana specjalnie dla dorosłych psów, powyżej 12 miesiąca życia, rasy buldog angielski. Receptura karmy ROYAL CANIN® Bulldog Adult sprzyja utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej jelit. Nie tylko wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale także wpływa na ograniczenie intensywności zapachu odchodów. Unikalna kombinacja składników pokarmowych w karmie ROYAL CANIN® Bulldog Adult sprzyja zdrowiu skóry oraz lśniącej sierści. Ponieważ psy rasy buldog należą do grupy psów mało aktywnych, ich potrzeby energetyczne nie są wysokie. Karma ROYAL CANIN® Bulldog Adult charakteryzuje się umiarkowanym poziomem energii, co pomaga utrzymać optymalną masę ciała. Dodatkowo została wzbogacona o kwasy tłuszczowe omega 3, takie jak EPA i DHA. Składniki te sprzyjają zachowaniu zdrowych kości i stawów. Wielkość i kształt krokietów karmy ROYAL CANIN® Bulldog Adult zostały dostosowane do brachycefalicznej budowy psów rasy buldog, ułatwiając psom uchwycenie karmy. Ponadto tekstura krokietów zachęca psy do dłuższego rozgryzania karmy, spowalniając tempo jedzenia.

