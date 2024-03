INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Wspomaganie układu odpornościowego • Wysoka smakowitość • Mniejsza objętość odchodów i redukcja nieprzyjemnego zapachu • Specjalnie opracowany krokiet: miniaturowa budowa Karma ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy została opracowana specjalnie dla szczeniąt do 10 miesiąca życia, rasy chihuahua. Wzrost to kluczowy okres w życiu psa - to czas poznawanie nowego otoczenia, domowników czy zwierząt już mieszkających w domu. W tym okresie układ immunologiczny szczenięcia cały czas się rozwija. Karma ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy zawiera opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy, w tym witaminę E, który sprzyja rozwijaniu się naturalnych sił odpornościowych u szczeniąt. Wielkość, kształt i tekstura krokietów karmy ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy zostały precyzyjnie dostosowane do niewielkich zębów i delikatnych szczęk szczeniąt rasy chihuahua. Zastosowanie wyselekcjonowanych substancji aromatycznych oraz unikalna receptura sprzyja pobudzeniu apetytu nawet najbardziej wybrednych szczeniąt rasy chihuahua. Ponadto karma ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy zawiera składniki sprzyjające zdrowiu układu pokarmowego szczenięcia. Sprzyja to zmniejszeniu objętości i redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów!

