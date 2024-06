CCN Dermacomfort pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy: • Wspomaganie zdrowia skóry • Żywienie psów o szczególnych potrzebach Pełnoporcjowa karma dla psów dorosłych (powyżej 10 miesiąca życia), ze skłonnością do podrażnień skóry i drapania się. Podrażnienia skóry są częstym powodem wizyt psów w lecznicach weterynaryjnych. Nadwrażliwość czy świąd oznaczają częste drapanie się i dalsze uszkodzenia skóry, mogące prowadzić do infekcji. Odpowiednie żywienie wspomaga utrzymanie skóry psa w możliwie najlepszej kondycji. Karma ROYAL CANIN® Dermacomfort w formie pasztetu została wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 wspomagające łagodzenie podrażnień i ochronę skóry Twojego psa, zmniejszając jej wrażliwość na szkodliwe czynniki środowiskowe. Receptura zawiera także starannie wyselekcjonowane źródła rzadko alergizującego białka, co zmniejsza ryzyko nietolerancji. Wykorzystywane białka są dostosowane do szczególnych potrzeb danego psa. Podawanie karmy zawierające składniki pokarmowe najwyższej jakości, nie tylko pomaga dbać o wrażliwą skórę, ale także sprzyja utrzymaniu pięknej i zdrowej sierści. ROYAL CANIN® Dermacomfort w formie pasztetu jest karmą odpowiednią dla psów wszystkich wielkości. Program żywienia Dermacomfort obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami!

