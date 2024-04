CCN Digestive Care pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety • Wspomaganie prawidłowego trawienia • Program żywienia Canine Care Karma ROYAL CANIN® Digestive Care W formie pasztetu, jest odpowiednia dla psów wszystkich wielkości. Przetestowana w psiarniach Royal Canin karma ROYAL CANIN® Digestive Care W formie pasztetu, zawiera wysoko strawne białka, a także zestaw prebiotyków i włókna pokarmowego dla równowagi flory bakteryjnej – to wszystko ostatecznie sprzyja optymalnej jakości odchodów. Firma Royal Canin bardzo poważnie podchodzi do wyboru surowców, dlatego wykorzystywane są tylko białka najwyższej jakości, dostosowane do szczególnych potrzeb danego psa. Receptura ROYAL CANIN® Digestive Care W formie pasztetu, zawiera białka o najwyższej strawności, nazwanych białkami L.I.P. oraz zestaw prebiotyków sprzyjających prawidłowej florze bakteryjnej jelit. Ponadto, precyzyjna równowaga pomiędzy włóknem pokarmowym rozpuszczalnym i nierozpuszczalnym w kramie ROYAL CANIN® Digestive Care W formie pasztetu, pomaga ograniczać fermentację i sprzyja prawidłowemu pasażowi jelitowemu. Program żywienia Digestive Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Zmień karmę swojego psa na Royal Canin Digestive Care i zobacz korzyści stosowania wysokiej jakości składników, specjalnie skomponowanych by wspomagać komfort trawienia i lepsze wchłanianie pokarmu.

Czytaj więcej