CCN Exigent pasztet

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • zaspokaja wybredny apetyt Podczas posiłku Twój pies ocenia zapach, wielkość kawałków i teksturę karmy. Pies powinien zjadać pełnowartościowe jedzenie, a nie tylko przekąski, których poszukuje, gdy odmawia posiłku. Dlatego potrzebujesz zdrowej i kompletnej pod względem odżywczym karmy, którą chętnie zje nawet najbardziej wybredny pies. Karma ROYAL CANIN® Exigent Mini, odpowiednia dla psów o masie ciała do 10 kg, jest bogata w wartościowe składniki pokarmowe, których twój pies potrzebuje do zdrowego życia. Posiada ona specjalnie opracowaną i przetestowaną teksturę pasztetu, która zaspokoi nawet najbardziej wybredny apetyt. Wszystkie karmy Royal Canin są pełnoporcjowe, co oznacza, że w 100% pokrywają zapotrzebowanie organizmu na wysokiej jakości białka, tłuszcze, włókno, witaminy i składniki mineralne, potrzebne dla zdrowia i dobrego samopoczucia twojego psa. Program żywienia Exigent obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, korzystne działanie ROYAL CANIN® Exigent Mini zostało potwierdzone. Skuteczność receptury zbadano i udowodniono naukowo w psiarniach Royal Canin. Nawet 99% psów zdecydowanie preferowało ten produkt.

