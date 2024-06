INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: · Wspomaganie układu odpornościowego · Zdrowe trawienie · Zdrowa skóra · Specjalnie opracowany krokiet: budowa brachycefaliczna. Karma ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy została opracowana specjalnie dla szczeniąt rasy buldog francuski, do 12 miesiąca życia. Kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy, w tym witamina E, pobudza rozwój naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Karma ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy zawiera wysokiej jakości białko (L.I.P.), wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność. Zawiera także prebiotyki, korzystanie wpływające na organizm. Połączenie tych składników sprzyja zdrowiu układu pokarmowego. Receptura karmy sprzyja także wzmocnieniu nieprzepuszczalności bariery skórnej, co sprzyja utrzymaniu zdrowej skóry. Krokiet karmy ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy został opracowany specjalnie dla szczeniąt rasy buldog francuski. Kształt i wielkość krokietów zostały dostosowane do brachycefalicznej budowy, ułatwiając psom chwytanie karmy. Odpowiednia tekstura zachęca szczenięta do rozgryzania pokarmu przed połknięciem.

