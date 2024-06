German Shepherd 5+

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Zdrowie w okresie starzenia • Zdrowe stawy • Prawidłowe trawienie • Specjalnie opracowany krokiet: wysoka smakowitość, możliwość namaczania Każda rasa ma specjalne wymogi, dlatego aby wspierać zdrowie psów rasowych powstała linia specjalistycznych karm ROYAL CANIN®’s Breed Health Nutrition pokrywająca specyficzne potrzeby pokarmowe poszczególnych ras. Karma ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ przeznaczona dla dorosłych psów rasy owczarek niemiecki powyżej 5 roku życia, została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb dojrzałego psa. Karma GERMAN SHEPHERD ADULT 5+ została opracowana by wspomagać zdrowie psa w okresie starzenia. Zawiera unikalna kombinację przeciwutleniaczy wspomagających utrzymanie zdrowia komórek oraz odpowiedni poziom fosforu, aby chronić nerki u psów tej rasy. Receptura zawiera także specjalnie dobrane składniki, w tym kolagen oraz kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które wspomagają chrząstkę i utrzymanie zdrowych stawów i kości w okresie starzenia. Precyzyjnie zbilansowana receptura sprzyja prawidłowemu przebiegowi trawienia u psów rasy owczarek niemiecki. Zawiera wysokostrawne białka (L.I.P.*) oraz kombinację prebiotyków i włókna pokarmowego, co sprzyja równowadze flory bakteryjnej i odpowiedniej konsystencji kału. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność. Kształt, wielkość i tekstura krokietów zostały dostosowane do szczęk starszych psów rasy owczarek niemiecki. Krokiety można namaczać ciepłą wodą, co wzmacnia zapach i ułatwia psu jedzenie.

