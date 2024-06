INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: · Wspomaganie układu odpornościowego · Wydajność trawienna · Zdrowie kości i stawów · Specjalnie opracowany krokiet. Karma ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy została opracowana specjalnie dla szczeniąt rasy owczarek niemiecki, do 15 miesiąca życia. Wzrost to kluczowy okres w życiu psa - to czas poznawanie nowego otoczenia, domowników czy zwierząt już mieszkających w domu. W tym okresie układ immunologiczny szczenięcia cały czas się rozwija. Karma ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy sprzyja pobudzeniu rozwoju naturalnych mechanizmów obronnych organizmu szczenięcia, dzięki opatentowanemu kompleksowi przeciwutleniaczy, w tym witaminy E. Karma zawiera kombinację składników wspierających zdrowie przewodu pokarmowego. Zawiera białka wyselekcjonowane ze względu na ich wysoką strawność. Kształt i rozmiar krokietów zostały opracowane specjalnie dla szczeniąt rasy owczarek niemiecki. Precyzyjna dawka wapnia i fosforu zapewnia prawidłowy przebieg mineralizacji kośćca. Unikalna receptura sprzyja także utrzymaniu odpowiedniej masy ciała.

