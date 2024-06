SHN Giant Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

Karma ROYAL CANIN® Giant Adult to kompletna i prawidłowo zbilansowana pod względem składników pokarmowych receptura, opracowana specjalnie z uwzględnieniem wyjątkowych potrzeb dorosłych psów ras olbrzymich. Karm jest przeznaczona dla dorosłych psów ras olbrzymich (masa ciała ponad 45 kg) w wieku powyżej 18/24 miesięcy. Duża masa ciała i aktywna natura psów ras olbrzymich oznacza często znaczne obciążenie stawów. Nasza unikalna kombinacja składników pokarmowych, w tym składników mineralnych, wspomaga kości i stawy psów ras olbrzymich. Psy ras olbrzymich, ze względu na stosunkowo krótki przewód pokarmowy (w porównaniu z mniejszymi psami) mogą być szczególnie wrażliwe. Receptura karmy zawiera wysokiej jakości i strawności białka oraz precyzyjnie dobrane włókno pokarmowe różnego typu, co sprzyja wspomaganiu zdrowia przewodu pokarmowego. Dorosły, bardzo duży pies potrzebuje wybranych składników pokarmowych, które wspomagają jego witalność, aktywność i dobre samopoczucie. Receptura zawiera kombinację starannie dobranych witamin, co pomaga neutralizować wolne rodniki i wspiera witalność psa. Masywne szczęki psów ras olbrzymich psów wymagają dostosowania karmy do ich specyficznych nawyków żywieniowych. Specjalnie opracowane krokiety zostały dopasowane do budowy szczęk psów ras olbrzymich, a ich wielkość i kształt zachęcają do dokładnego rozgryzania.

