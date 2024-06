INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: · Zdrowa skóra i sierść · Zdrowa praca serca · Prawidłowa masa ciała · Specjalnie opracowany krokiet. Karma ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult przeznaczona dla psów rasy golden retriever powyżej 15 miesiąca życia, została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb Twojego psa. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult zawiera kwasy tłuszczowe omega 3, w tym EPA i DHA, oraz olej z ogórecznika. Te składniki wspomagają funkcje skóry i jej szczelność jako bariery, co z kolei zapewnia zdrową sierść twojemu psu. Dzięki kombinacji kwasów tłuszczowych oraz wzbogaceniu w taurynę, karma ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult wspomaga również zdrowie serca twojego psa. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult to karma o tak dostosowanej zawartości kalorii, aby sprzyjać utrzymaniu optymalnej masy ciała Twojego golden retrievera. Ponadto, krokiety ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult zostały specjalnie opracowane dla psów tej rasy. Kształt i wielkość krokietów są dostosowane do preferencji tych szczególnych psów.

