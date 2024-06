INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety • Skoncentrowana energia • Optymalne trawienie • Zdrowie kości i stawów • Specjalnie opracowany krokiet Dog niemiecki, rasa znana jako największe psy świata, w niezwykły sposób łączy w sobie elegancję, siłę i opanowanie. Karma ROYAL CANIN® Great Dane Adult przeznaczona dla psów rasy dog niemiecki powyżej 24 miesiąca życia, została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb Twojego dorosłego psa. ROYAL CANIN® Great Dane Adult to karma wspomagająca zdrowie przewodu pokarmowego, dzięki wysokostrawnym białkom L.I.P. oraz specjalnie wyselekcjonowanym typom włókna pokarmowego, które ograniczając fermentację jelitową poprzez sprzyjanie utrzymaniu równowagi mikroflory. Z powodu imponującej wielkości i bardzo długiego okresu wzrostu, stawy dogów niemieckich wymagają szczególnego traktowania. Karma ROYAL CANIN® Great Dane Adult zawiera optymalny poziom wapnia, fosforu i innych składników pokarmowych (jak EPA i DHA) wspomagających zdrowe stawy i mocne kości. Ponadto, muskularna budowa dogów niemieckich (nawet do 80% mięśni) sprawia ze potrzeby energetycznie psów tej rasy sa nawet o 50% niż u innych psów o podobnej masie ciała. W karmie ROYAL CANIN® Great Dane Adult tak dostosowano poziom i źródła energii, by pokrywały potrzeby psa, bez ryzyka przeładowania przewodu pokarmowego.

