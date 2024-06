Labrador Retriever Ageing 5+

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety karmy: · Zdrowie w okresie starzenia · Prawidłowa masa ciała i muskulatura · Wspomaganie funkcji stawów · Specjalnie opracowany krokiet: Wysoka smakowitość i możliwość namaczania Karma ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ przeznaczona dla dorosłych psów rasy labrador retriever powyżej 5 roku życia, została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb dojrzałego psa. Karma LABRADOR RETRIEVER ADULT 5+ została opracowana by wspomagać zdrowie psa w okresie starzenia. Zawiera unikalna kombinację przeciwutleniaczy wspomagających utrzymanie zdrowia komórek oraz odpowiedni poziom fosforu, aby chronić nerki u psów rasy owczarek niemiecki w okresie starzenia. Wraz z wiekiem spada aktywność psów rasy labrador Retriever. Specjalna receptura karmy, dzięki odpowiedniej zawartości tłuszczu i kalorii pomaga utrzymać prawidłową masę ciała starszych psów tej rasy. Karma wspomaga również utrzymanie masy mięśniowej, dzięki optymalnej zawartości białka i dodatkowi L-karnityny. Karma zawiera także specjalnie dobrane składniki, w tym kolagen oraz kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które wspomagają chrząstkę w okresie starzenia i utrzymanie zdrowych stawów i kości. Kształt, wielkość i tekstura krokietów zostały dostosowane do szczęk starszych psów rasy labrador retriever. Krokiety można namaczać ciepłą wodą, co wzmacnia zapach i ułatwia psu jedzenie.

Czytaj więcej