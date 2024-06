SHN Maxi Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® Maxi Adult to pełnoporcjowa karma, o recepturze prawidłowo zbilansowanej pod względem składników pokarmowych i opracowanej specjalnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ras dużych. Karma przeznaczona dla dorosłych psów ras dużych (powyżej 15 miesiąca życia, masa ciała 26 - 44 kg). Psy ras dużych ze względu na wydłużony tranzyt treści pokarmowej mają bardziej wrażliwy przewód pokarmowy niż psy mniejszych ras. Receptura karmy zawiera białka o wysokiej strawności i optymalną kombinację włókna pokarmowego, co sprzyja wspomaganiu zdrowego przebiegu trawienia. Znaczna masa ciała psów ras dużych może powodować silne obciążenie stawów. Receptura karmy zawiera specjalnie opracowaną kombinację składników pokarmowych, w tym mineralnych, która wspomaga utrzymanie zdrowia kości i stawów. Karma zawiera kompozycję witamin i wysokiej jakości składników pokarmowych, które wspomagają prawidłowe wchłanianie i ogólny stan zdrowia. Unikalna wielkość i rozmiar krokietów zostały dostosowane budowy szczęki i zachęcają psa do dokładnego rozgryzania karmy. Karmę suchą ROYAL CANIN® Maxi Adult można stosować z odpowiednimi karmami mokrymi Royal Canin, w formie pasztetu lub kawałków w sosie (karmienie mieszane). Podawanie karmy mokrej i karmy suchej urozmaica posiłki, zwiększając zainteresowanie psa jedzeniem.

