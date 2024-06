SHN Maxi Ageing 8+

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dla psów ras dużych powyżej 8 roku życia zaleca się karmę ROYAL CANIN® Maxi Adult 8+. To pełnoporcjowa karma, o recepturze prawidłowo zbilansowanej pod względem składników pokarmowych i opracowanej specjalnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psów dojrzałych. Psy ras dużych ze względu na wydłużony tranzyt treści pokarmowej mają bardziej wrażliwy przewód pokarmowy niż psy mniejszych ras. Receptura karmy zawiera białka o wysokiej strawności i optymalną kombinację włókna pokarmowego, co sprzyja wspomaganiu zdrowego przebiegu trawienia. Masa ciała psów ras dużych od 26 do 44 kg, powoduje znacznie obciążenie stawów. Receptura karmy zawiera specjalnie opracowaną kombinację składników pokarmowych, w tym mineralnych, która wspomaga utrzymanie zdrowia kości i stawów u psów starszych. Pies starszy wymaga dla utrzymania zdrowia specyficznych składników pokarmowych, wspomagających utrzymanie zdrowia. Receptura zawiera zestaw niezbędnych witamin i składników pokarmowych, takich jak kwasy tłuszczowe EPA i DHA, co pomaga wspierać witalność psa przez całe życie. Unikalna wielkość i rozmiar krokietów zostały dostosowane potrzeb psów starszych i zachęcają do dokładnego rozgryzania karmy. Karmę suchą ROYAL CANIN® Maxi Adult 8+ można stosować z odpowiednimi karmami mokrymi Royal Canin, w formie pasztetu lub kawałków w sosie (karmienie mieszane). Zdolności kognitywne u starszych psów stopniową słabną wiekiem, dlatego stosowanie karmienia mieszanego (karma mokra i sucha) sprzyja zwiększeniu smakowitości.

