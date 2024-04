Maxi Dental Care

Ogranicznie powstawania kamienia nazębnego

Kompletna karma o unikalnych parametrach krokietów, wspomagających usuwanie osadu z powierzchni zęba w momencie, gdy pies rozgryza karmę. Karma została wzbogacona w związki wiążące (chelatujące) wapń obecny w ślinie, przez co staje się on niedostępny dla bakterii formujących kamień nazębny. Karma odpowiednia do długotrwałego stosowania. Prawidłowa higiena jamy ustnej odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ogólnego zdrowia psa.