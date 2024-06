Maxi Joint Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Ułatwia poruszanie Sprawne stawy oznaczają łatwość poruszania się oraz są kluczowe dla aktywnego życia i lepszej kondycji. Psy ras dużych, zwłaszcza te aktywne, mogą być podatne na przeciążenia stawów, co powoduje dyskomfort i utrudnia chodzenie. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi to smakowita karma, która dodatkowo chroni kości i stawy, utrzymuje witalność Twojego psa, jego ruchliwość i pozwala mu cieszyć się aktywnością. A dla Twojego psa oznacza to po prostu jeszcze więcej zabawy. Karma ROYAL CANIN® Joint Care Maxi odpowiednia dla psów o masie ciała od 26 do 44 kg, ma zmniejszoną zawartość kalorii, by chronić stawy przed przeciążeniem. Obecnie wiele zwierząt towarzyszących cierpi z powodu nadwagi, co powoduje dodatkowe obciążenie stawów. Receptura karmy wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała psa. Kolagen, będący budulcem stawów, jest tylko jednym w wielu składników pokarmowych w recepturze, które wspomagają chrząstkę, wzmacniając zarówno jej strukturę jak i metabolizm. Karma zawiera ponadto przeciwutleniacze efektywnie działające na komórki. Krokiety ROYAL CANIN® Joint Care Maxi zostały specjalnie opracowane z uwzględnieniem budowy i siły zębów psów ras dużych. Jesteśmy pewni, że dla Twojego psa jedzenie naszych karm będzie, co najmniej tak samo przyjemne, jak dla nas ich przygotowywanie! Nie musisz nam wierzyć na słowo, 97% opiekunów psów było zadowolonych z tego produktu już po upływie 28 dni stosowania. Oznacza to, że skuteczność karmy ROYAL CANIN® Joint Care Maxi została potwierdzona.

