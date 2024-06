Maxi Relax Care

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Łatwiejsza adaptacja do zmian Twój pies może odczuwać silny stres przy każdej zmianie codziennych rytuałów. Pod wpływem stresu pies może zachowywać się nieprzewidywalnie, unikać kontaktu, chować się czy stać się niespokojny – to wszystko objawy napięcia nerwowego. Unikalna receptura o wysokiej smakowitości zawiera wysokiej jakości aktywny składnik pokarmowy naturalnego pochodzenia w przyswajalnej formie, kojący napięcie nerwowe. Ponadto, podczas produkcji regularnie prowadzone są dokładne kontrole formy, ilości i jakości tego ważnego dodatku. Karma ROYAL CANIN® Relax Care Maxi, odpowiednia dla psów dorosłych o masie ciała od 26 do 44 kg, łagodzi reakcję twojego psa na zmiany środowiskowe. Wszystkie karmy Royal Canin są pełnoporcjowe, co oznacza, że w 100% pokrywają zapotrzebowanie organizmu na wysokiej jakości białka, tłuszcze, włókno, witaminy i składniki mineralne, potrzebne dla zdrowia i dobrego samopoczucia twojego psa. Program żywienia Relax Care obejmuje dwa produkty. Zarówno chrupiące krokiety, jak i delikatny pasztet są optymalnie zbilansowane i kompletne, stanowiąc wspaniałe zestawienie. Podaj psu delikatny pasztet w połączeniu ze smakowitymi krokietami! Nie musisz nam wierzyć na słowo, ponieważ dzięki podawaniu karmy ROYAL CANIN® Relax Care Maxi u ponad 44% psów w sytuacji zmian środowiskowych nie zaobserwowano różnic w ich dotychczasowym zachowaniu. Oznacza to, że potwierdzono skuteczność karmy ROYAL CANIN® Relax Care Maxi.

