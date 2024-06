SHN Medium Adult

INFORMACJE O PRODUKCIE

ROYAL CANIN® Medium Adult to pełnoporcjowa i zbilansowana pod względem składników pokarmowych karma, opracowana specjalnie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i wspierania zdrowia dorosłych psów ras średnich. Karma przeznaczona dla dorosłych psów ras średnich (masa ciała 11-25 kg, w wieku powyżej 12 miesięcy). Psy ras średnich wielkości potrzebują regularnej aktywności fizycznej dla utrzymania prawidłowej muskulatury. Receptura karmy wspomaga utrzymanie masy mięśniowej dzięki optymalnej zawartości wysokiej jakości białka. Aktywny tryb życia naraża psy ras średnich na działanie czynników środowiskowych, co może być wyzwaniem dla układu odpornościowego. Receptura karma zawiera prebiotyki i kombinację witamin, w tym witamin C i E, co pomaga wzmacniać naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dorosły pies dla utrzymania zdrowia potrzebuje specyficznych składników pokarmowych. Zbilansowana receptura zawiera składniki pokarmowe o wysokiej strawności, które wspomagają prawidłowe wchłanianie oraz ogólny stan zdrowia i witalność psa. Wielkość i kształt krokietów zostały specjalnie dostosowane do budowy szczęk oraz zachowań pokarmowych psów ras średnich, co zachęca je do dokładnego rozgryzania karmy. Karmę suchą ROYAL CANIN® Medium Adult można stosować z odpowiednimi karmami mokrymi Royal Canin, w formie pasztetu lub kawałków w sosie (karmienie mieszane). Podawanie karmy mokrej i karmy suchej urozmaica posiłki, zwiększając zainteresowanie psa jedzeniem.

